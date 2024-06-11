На Урале люди в камуфляже насильно усадили прохожего в тонированный УАЗ Е1.RU: в Екатеринбурге люди в камуфляже насильно затащили прохожего в УАЗ

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Люди в камуфляже скрутили в Екатеринбурге прохожего и затащили в тонированный УАЗ, сообщило местное издание Е1.RU. По словам очевидцев, инцидент произошел на улице Крауля, одному из них удалось разглядеть внешность прохожего.

Четыре человека повязали нерусского мужчину, увели в тонированный УАЗ Patriot. Два человека в гражданке снимали происходящее на телефон, — пояснил очевидец.

По словам собеседника портала, заметив подъехавший автомобиль, прохожий пытался убежать. Представители правоохранительных органов рассказали изданию, что люди в камуфляже не были их сотрудниками. Других подробностей о случившемся не сообщается.

Ранее на подростков из башкирского села Иглино во время прогулки напала компания неизвестных мужчин на джипе. Водителю машины показалось, что один из ребят нагрубил им. Началась словесная перепалка. Одного парня столкнули в овраг, а девушке вырвали клок волос. Других подростков пинали и били по лицу. Некоторые ребята пытались снять происходящее на видео, но у них отобрали телефоны и разбили. Затем нескольких парней затолкали в машину и увезли в соседний район, где их снова избили, угрожая «связями и могилой».