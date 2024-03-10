На Урале грабитель отнял у женщины сумку наутро после 8 Марта Рецидивист избил женщину в Нижнем Тагиле и отнял у нее сумку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Нижнем Тагиле сотрудники полиции задержали мужчину, избившего и ограбившего на улице женщину. Видео с подозреваемым было опубликовано в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте». Мужчина отнял у пострадавшей сумку, из которой достал деньги и после выбросил.

Бил ее по лицу, голове и пинал ногами. В это время мимо проходили какая-то девушка и женщина. Они просто равнодушно прошли мимо, вообще никак не отреагировали на происходящее, — рассказал сын пострадавшей.

Инцидент произошел 9 марта рано утром возле Дома культуры «Современник». Выяснилось, что подозреваемому 49 лет. Ранее он был судим за незаконный оборот наркотических средств.

Задержан мужчина 1978 года рождения. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, освободился из исправительной колонии № 12 в 2015 году, — рассказали в полиции.

Мужчина признался в содеянном. Сейчас правоохранители проверяют его на причастность к другим подобным преступлениям.

Ранее сотрудница круглосуточного магазина на Рязанском проспекте в Москве оказала активное сопротивление грабителю. Мужчина ворвался в помещение среди ночи с чулком на голове и потребовал «отдать кассу». В момент, когда он полез за деньгами, женщина выбила у него из рук нож и вступила с ним в борьбу. Тем не менее грабитель смог уйти, прихватив с собой выручку и пять пачек сигарет. Позже его задержали.