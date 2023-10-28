На Урале двух пенсионеров нашли мертвыми в их квартире В Екатеринбурге двух 86-летних пенсионеров нашли мертвыми в их квартире

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Екатеринбурге пожилых бывших супругов нашли мертвыми в собственной квартире, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника руководителя управления СК по Свердловской области Максима Чалкова. Известно, что пенсионеры были разведены, но продолжали делить жилплощадь.

Двадцать восьмого октября в одной из квартир в Кировском районе Екатеринбурга обнаружены тела мужчины и женщины (1938 года рождения) с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух человек), — сказал Чалков.

В настоящий момент устанавливаются детали произошедшего, сбор и закрепление доказательной базы. На месте преступления работают усиленная следственно-оперативная группа полиции, следователи и криминалисты Следственного комитета.

Telegram-канал Ural Mash отмечает, что причиной жестокого убийства могли стать постоянные разговоры пострадавших о деньгах. Преступники могли заинтересоваться финансами пожилых людей. По данным источника, хозяйка квартиры оформила вклад на 13 млн рублей, а дома хранила еще 7 млн наличными.

По данным канала пенсионеры были разведены, но продолжали жить под одной крышей. При этом они часто ругались из-за денег. Женщина даже обращалась в правоохранительные органы с заявлением на бывшего мужа, заподозрив его в краже 4 млн.

Ранее на северо-востоке столицы в квартире на Ярославском шоссе 34-летний мужчина избил своего пожилого отца. Потерпевший скончался от множественных телесных повреждений. Подозреваемого задержали, ему предъявлено обвинение по статье об убийстве и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.