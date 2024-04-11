На Урале девушку обвинили в краже выплаты за ранение у участника СВО

Несовершеннолетнюю жительницу Верхней Туры обвинили в хищении единовременной выплаты за ранение у военнослужащего, сообщила прокуратура Свердловской области. Девушка не признает вину.

По версии следствия, девушка была знакома с потерпевшим жителем города Кушвы, знала реквизиты его банковской карты и имела доступ к мобильному приложению платежной системы. Она без ведома военного перевела его средства на личные счета.

Всего было похищено 2,9 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ). Его будет рассматривать Кушвинский городской суд.

Ранее в Москве трое мужчин избили командира 25-й отдельной мотострелковой бригады, который сделал им замечание, заступившись за девушку. Он получил сильную травму головы, перелом основания черепа и кровоизлияние в мозг. Бойца в экстренном порядке доставили в отделение реанимации.

В селе Репьево Новосибирской области четыре человека также избили участника СВО, который заступился за сотрудницу кафе. У пострадавшего диагностировали сотрясение головного мозга, смещение переносицы и множественные гематомы на голове.