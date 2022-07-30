В Пермском крае на реке Кама произошло столкновение катера с пассажирами и груженой лесом баржи. В результате пострадали 10 человек, сообщает Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел в ночь на 30 июля между посёлком Орёл и городом Березники. Оба судна остались на плаву. В момент столкновения на катере находились 25 человек. Обстоятельства аварии устанавливают следователи и сотрудники прокуратуры.
Ранее похожий случай произошел на Волге в Нижегородской области. Там столкнулись моторная лодка и баржа. Лодка затонула, управлявший ей мужчина погиб. Баржа осталась на плаву.
В Татарстане вблизи Аракчино потерпел крушение прогулочный теплоход. На его борту находились 34 человека. Все они были оперативно эвакуированы на катерах и лодках.