Автомобиль взорвался на улице Пермякова в Тюмени

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Жители Тюмени сообщили о взрыве легкового автомобиля на улице Пермякова. ЧП произошло напротив клуба «Библиотека», сообщает Telegram-канал «Тюмень №1». Очевидцы опубликовали видеокадры с места событий. О пострадавших не сообщается, причины взрыва неизвестны.

На опубликованной в Сети видеозаписи видно, что съемка ведется с высоты, предположительно, из квартиры дома. На кадрах видно, как пламя полностью поглощает транспортное средство.

Также в Сети появилась видеозапись из салона проезжающего мимо автомобиля. На кадрах видно, как уже пылающий автомобиль взрывается. Взрыв сопровождается громким хлопком и поднятием столпа пламени высоко вверх. Водитель за рулем проезжающего в десятке метров автомобиля, откуда велась съемка, прокомментировал увиденное исключительно нецензурной бранью.

Ранее в Якутске под окнами жилого дома взорвался автомобиль. В результате произошедшего никто не погиб. По словам очевидцев, взрывная волна выбила окна на третьем этаже дома. Инцидент произошел в ночь на 27 ноября в районе ДСК: автомобиль Toyota Noah был накрыт портативным гаражом «Наташа». Пожара после взрыва не произошло, людей на момент инцидента в авто не было.