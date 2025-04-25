На улицах российского города заметили технику НАТО и ВСУ Трофейную технику НАТО и ВСУ выставили на площади Комсомольска-на-Амуре

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Защищенный автомобиль Mastiff

Военная техника Североатлантического альянса и Вооруженных сил Украины была замечена на городской площади Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае, сообщает РИА Новости со ссылкой на Восточный военный округ. Отмечается, что машины были затрофеены военнослужащими российской армии в ходе специальной военной операции на Украине. Их выставили на площади в рамках мероприятий в честь 80-летия Победы.

По случаю праздничных мероприятий, посвященных 80-летию победы в Великой Отечественной войне, в Комсомольск-на-Амуре прибыла трофейная техника НАТО и ВСУ, захваченная военнослужащими группировки войск «Восток» в зоне СВО, — говорится в сообщении.

Уточняется, что машины НАТО и ВСУ появились на городской площади перед Дворцом культуры. Всего в Комсомольск-на-Амуре привезли семь единиц бронированной техники различного назначения. Среди них FV 140 Samaritan, медицинский автомобиль M1152 HMMWV, а также бронетранспортеры BMC Kirpi, International MaxxPro, M113 и БТР-4 «Буцефал».

Ранее военный обозреватель Борис Рожин рассказал, что Вооруженные силы России получили трофей в виде редкого бронеавтомобиля Oncilla 4×4 l2014-UD. По его словам, машину спроектировали на базе украинского бронеавтомобиля «Дозор-Б». Минобороны России эту информацию не комментировало.