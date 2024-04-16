На улицах городов Северной Осетии появятся портреты ветеранов ВОВ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ветеран ВОВ и Службы внешней разведки России Иван Евтодьев во время открытия фотовыставки Александра Шилова «Они сражались за Родину!» на Старом Арбате в Москве

Портреты ветеранов Великой Отечественной войны появятся на всех баннерах, установленных в городах Северной Осетии, заявил глава республики Сергей Меняйло. По его словам, которые приводит ТАСС, такая акция организуется в преддверии Дня Победы. Она получила название «Посмотри на их лица». Меняйло подчеркнул, что в республике ее проводят уже четвертый год подряд.

[Северная] Осетия — единственный, насколько я знаю, регион в России, где в предпраздничные и праздничные дни все рекламные площади заняты портретами наших ветеранов, — уточнил он.

Фотографии с изображениями ветеранов появятся на всех рекламных поверхностях, в том числе на афишах и остановках транспорта. Кроме того, портреты участников ВОВ будут демонстрироваться и на светодиодных рекламных конструкциях в видеоформате. Прием заявок от родственников ветеранов на размещение фотографий будет вестись вплоть до 22 апреля.

Как сообщалось ранее, власти Псковской области отказались от проведения парада в честь Дня Победы. Такое решение было принято исходя из соображений безопасности. По словам главы региона Михаила Ведерникова, традиционные меры поддержки ветеранов будут оказаны. В частности, им выплатят по 10 тысяч рублей.