На Украине закончились места на кладбищах: новости СВО на утро 20 июня Последние новости об СВО на Украине

Фото: Maksym Polishchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский журналист Брендан Хоффман в статье для The New York Times написал, что во Львове выкапывают могилы солдат, погибших в предыдущих войнах, из-за нехватки мест на кладбище. По его словам, на протяжении 15 месяцев военное кладбище в городе постоянно пополнялось.

Франко-итальянская зенитно-ракетная установка SAMP/T была доставлена на Украину, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он также добавил, что ЗРК полностью готов к использованию.

Евросоюз планирует предоставить Украине пакет финансовой помощи на приблизительно €50 миллиардов. Отмечается, что решение будет объявлено во вторник, а также в него могут внести изменения. Помощь будет направлена на восстановление Украины и предоставляться в виде грантов, льготных кредитов и гарантий.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что оружия всегда будет недостаточно, сколько бы его ни предоставил Запад. По его словам, он сообщит о том, что оружия «было достаточно», после победы Украины. Глава ведомства добавил, что если Украина потерпит поражение, значит, «помощи было недостаточно».

Ответственность за подрыв Каховской ГЭС должна нести Россия, считает пресс-секретарь Белого дома США Карин Жан-Пьер. При этом она подчеркнула, что расследование инцидента продолжается.

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия запросила проведение 29 июня заседания Совета Безопасности ООН по теме западных поставок оружия Украине, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, Москва традиционно противодействует «продвижению одностороннего западного нарратива на площадке» организации. По его словам, на 23 июня западные страны запросили заседание по гуманитарной ситуации на Украине.

Российские силы успешно уничтожают американских наемников под Марьинкой, заявил командир батальона «Ахмат» Апти Алаудинов. По его словам, на данном направлении боевики ВСУ сумели очень хорошо окопаться, поэтому действия по продвижению тут необходимо принимать очень взвешенно. По его словам, изначально была поставлена задача по сохранению бойцов, поэтому «Ахмат» продвигается планомерно.

Депутаты Верховной рады зарегистрировали проект постановления о признании Белоруссии страной-агрессором, сообщил украинский парламентарий Ярослав Юрчишин. По его словам, это позволит укрепить легитимность накладываемых на Белоруссию санкций.

Освящение икон с изображением украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича, которое провел глава раскольнической структуры «Православная церковь Украины» (ПЦУ) Епифаний (Думенко), — это сатанизм, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она отметила, что темные силы изобличили сами себя.

Украина обратилась к Европейскому союзу (ЕС) с просьбой удвоить текущий объем поставок электроэнергии, сообщила министр энергетики Швеции Эбба Буш. Она отметила, что для поддержания стабильности украинской электросети поставки необходимо увеличить с нынешней тысячи мегаватт до двух тысяч мегаватт.

Фото: МО Украины

Министр международного сотрудничества и стратегического партнерства Украины Сергей Боев рассказал, что Киев ведет переговоры с представителями ОПК Запада об увеличении производства, в том числе беспилотников, и готовится подписать контракты в ближайшем будущем. Глава ведомства уточнил, что речь идет в том числе об открытии предприятий на территории Украины.

Власти Киева разделили своих военнопленных, которые находятся в плену у ВС РФ, на категории, чтобы в первую очередь возвращать боеспособных солдат. Предпочтение отдается солдатам и офицерам «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).