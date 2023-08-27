На Украине сообщили о взрывах в Запорожье «Страна»: в Запорожье прозвучали взрывы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Взрывы прогремели в подконтрольном властям Украине городе Запорожье, сообщает украинское издание «Страна.ua». Других подробностей не приводится.

Взрывы в Запорожье, — отмечается в сообщении.

Сейчас воздушная тревога объявлена на всей подконтрольной Киеву части Запорожской области, о чем говорят данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, за исключением в том числе бывшего областного центра региона — города Запорожье. Функции административного центра области с марта 2023 года выполняет Мелитополь.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий ранее заявил, что российская сторона владеет полной информацией о ситуации в подконтрольном Киеву городе Запорожье. По его словам, власти региона даже имеют данные о дислокации войск ВСУ. Однако поскольку украинские военные часто находятся на объектах, «где дети или общежития», по ним не всегда можно ударить ракетами. Но когда такая возможность есть, это делается, отметил Балицкий. Он добавил, что в Запорожье и других городах региона, остающихся под контролем Киева, люди ожидают российскую армию и готовы ей помочь.