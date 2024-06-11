В Запорожье застрелили жаловавшегося на угрозы расправы экс-чиновника «Страна.ua»: в Запорожье застрелили экс-чиновника горсовета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подконтрольном Киеву городе Запорожье во вторник, 11 июня, застрелили бывшего директора департамента правового обеспечения Максима Денщика, сообщает украинское издание «Страна.ua». Отмечается, что экс-чиновник скончался в реанимации.

По данным издания, преступление было совершено в центре города возле подъезда многоквартирного жилого дома. В Денщика выстрелили по меньшей мере четыре раза, все пули попали в живот. Полиция ведет розыск стрелка. По данным местных пабликов, убийство было заказным.

Отмечается, что сам Денщик в мае заявлял о давлении со стороны председателя Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова и угрозах расправы. Вскоре после этого он был отстранен от должности.

Позже сам Иван Федоров прокомментировал произошедшее, обвинив в убийстве криминалитет. Он пообещал взять расследование преступления под свой контроль.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные мероприятия в правительственном квартале Киева, а также на прилегающих к нему территориях. СБУ работает с учетом правового режима военного положения на территории Шевченковского и Печерского районов Киева.

До этого СБУ сообщила о подозрении администратору Telegram-канала, который сообщал, где в Винницкой области сотрудники военкоматов раздают повестки. Обвинения предъявлены 30-летнему местному предпринимателю. Мужчину обвиняют в препятствовании законной деятельности ВСУ. Ему может грозить до восьми лет лишения свободы.