На Украине прозвучали первые удары после пасхального перемирия «Осведомитель» сообщил, что по Украине нанесли удар после пасхального перемирия

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ВС Украины

Украина подверглась первому удару после окончания пасхального перемирия, пишет Telegram-канал «Осведомитель». Минобороны России не комментировало эту информацию.

В материале говорится, что бомбы были сброшены в Сумской и Харьковской областях, там в настоящий момент звучит воздушная тревога. Также, по данным журналистов, авиация поражает цели в Константиновке, Краматорске и Иванполье.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Вооруженные силы Украины нарушили пасхальное перемирие в ЛНР и ДНР. Он уточнил, что ВСУ обстреляли пригород Кременной. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

До этого военкор Евгений Поддубный информировал, что ВСУ после начала пасхального перемирия направили в атаку на позиции российских десантников колумбийских наемников. По его словам, бойцы ВС РФ дали противнику отпор. Минобороны России не дало комментариев по поводу этих сведений.

Тем временем депутат Госдумы Михаил Шеремет в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что пасхальное перемирие, предложенное президентом России Владимиром Путиным, стало неожиданностью для Киева. Парламентарий подчеркнул, что для главы Украины Владимира Зеленского мирные инициативы оказались как «снег на голову» из-за «предреволюционного хаоса в стране».