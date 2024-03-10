На Украине признали уничтожение ЗРК Patriot: новости СВО на утро 10 марта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины «с высокой долей вероятности» могли потерять американские пусковые установки M901 комплекса MIM-104 Patriot, пишет агентство УНИАН. По их информации, место удара российской армии по военной технике США было установлено «практически сразу».

Цели могли быть уничтожены в 50 километрах от линии фронта, говорится в сообщении. Официально командование ВСУ не комментировало потерю вооружений.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО днем 9 марта, читайте в материале NEWS.ru.

Двое детей получили ранения при обстреле ВСУ Донецка

Двое несовершеннолетних детей и мужчина пострадали при обстреле Вооруженными силами Украины Донецка, передает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). По данным ведомства, ранения получили две девочки 2010 и 2009 годов рождения.

Украинский дрон атаковал Белгородскую область

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины над Белгородской областью, передает пресс-служба Минобороны РФ. По информации ведомства, атака пресечена около 22:00 мск.

Фото: МО Украины

Электроподстанция вспыхнула после атаки БПЛА ВСУ Запорожской области

В Запорожской области электрическая подстанция загорелась после прилета беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. По его данным, электроснабжение было прекращено.

По словам Балицкого, в настоящий момент оперативные службы ликвидируют возгорание. После того как огонь потушат, специалисты приступят к восстановительным работам, добавил глава области.

ПВО уничтожила 49 беспилотников ВСУ в зоне спецоперации

Средства противовоздушной обороны уничтожили 49 дронов Вооруженных сил Украины и три реактивных снаряда РСЗО HIMARS, заявил старший офицер пресс-центра Южной группировки войск Сергей Румянцев. По его словам, российские войска также сбили управляемую авиационную бомбу Hammer.

Цели были выведены из строя в районах населенных пунктов Ясиноватая, Новоандреевка, Яковлевка Донецкой Народной Республики, добавил военный. На южной части фронта ВСУ потеряли более 300 человек личного состава, уточнил Румянцев.

При помощи противотанковых ракетных комплексов российские бойцы уничтожили танк, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и ЗРК «Стрела-10». Во время контрбатарейной борьбы военные также поразили 152-мм гаубицу Д-20, констатировал старший офицер.

В Германии обвинили Украину в расточительности после потери ЗРК Patriot

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) решило поставить американские ЗРК Patriot слишком близко к фронту, что подставило их под удар российских войск, написал немецкий журналист Юлиан Репке. По его словам, ракетные комплексы располагались менее чем в 10 метрах друг от друга.

ЗРК так долго находились на одном месте, что ВС РФ смогли навестись и выпустить по ним баллистическую ракету, подчеркнул Репке. Решение украинского командования, по его словам, сложно прокомментировать.

Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press

ВСУ предрекли гибель в случае нового контрнаступления

Новое контрнаступление украинских войск окончательно погубит Украину, заявил постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. Такое решение окончательно лишит страну остатков человеческого ресурса, пояснил он.

Он предположил, что украинский командующий сухопутными войсками, видимо, намерен войти в историю как Генерал 200. У него есть шансы стать почетным гробовщиком в своем государстве, заключил собеседник агентства.

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