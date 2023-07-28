На Украине признали намерение взять Крым и морить его жителей голодом Военкор Коц: Арестович признался, что Киев хочет взять в заложники жителей Крыма

Фото: Aleksander Lyskin/Global Look Press

Крым. Ялта

Бывший советник президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович признался в интервью журналистке Юлии Латыниной (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), что Киев хочет взять в заложники жителей Крыма и морить их голодом, сообщил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале. По словам Арестовича, которые приводятся в публикации военкора, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный решает две задачи — выход к Черному морю и блокирование Крыма, в результате чего жители полуострова могут лишиться воды и еды.

Залужный решает две задачи — выход к морю и перерезание сухопутного коридора, отрезание Крыма, снести мост и все. Мы имеем два миллиона человек в Крыму, которым некуда деваться, у которых ни воды, ни еды, — можно торговаться, — сказал Арестович.

Ранее Министерство иностранных дел России сообщило, что Киев по-прежнему планирует захватить Крым военным способом с подачи США. По данным ведомства, Вашингтон пытается «заработать очки на крымской кампании» и подстрекает Украину к нанесению ударов по республике.

Между тем президент США Джо Байден выразил сомнения в том, что Украина сможет быстро вернуть себе Крым. По его словам, это может произойти не сразу, а после некоего переходного периода, срок которого американский лидер не назвал. При этом Байден подчеркнул, что США не станут указывать Украине, на чем заканчивать конфликт с Россией.