На Украине признали бесполезность Abrams: новости СВО на утро 16 ноября Зеленский: танки Abrams не изменили ситуацию на поле боя

Фото: МО Украины

Американские танки Abrams не сыграли особой роли на поле боя, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, их слишком мало, чтобы повлиять на ход специальной военной операции.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО днем 16 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

На Украине рассказали о подготовке пилотов ВСУ для F-16

Подготовку на F-16 проходит минимальное число пилотов ВСУ, потому что они участвуют в боевых действиях, заявил Зеленский на встрече с журналистами из Африки, запись которой выложили в его Telegram-канале. Он признал, что летчиков, проходящих обучение, недостаточно.

Украинский лидер добавил, что у России сейчас «полное преимущество» в воздухе, а украинская авиация является «хотя бы каким-то сдерживающим фактором», по его словам. Зеленский также подчеркнул необходимость усиления ПВО.

У США закончились деньги для Украины

Средства в бюджете CША на оказание помощи Киеву почти закончились, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, отсутствие дальнейшей крупной помощи со стороны Вашингтона окажет пагубное воздействие на обороноспособность Украины.

Фото: МО Украины

Пленные ВСУ отказываются возвращаться на родину

Пленный солдат из 10-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) по имени Владимир Пиявка отказался от участия в процессе обмена пленными. По его словам, он решил остаться жить в России.

Он добавил, что среди мобилизованных в ВСУ есть 18-летние парни, только что окончившие школу, и военнослужащие с психическими отклонениями. Как отметил Владимир, украинская сторона отказалась менять своих пленных на убитых солдат российской армии.

ВС России ликвидировали сотрудников Нацгвардии Украины

ВС России нанесли ракетный удар по объекту Нацгвардии Украины в Дмитровке Запорожской области, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц со ссылкой на бывшего депутата Верховной рады Игоря Мосийчука. По информации военкора, всего по объекту выпустили три ракеты, личный состав Нацгвардии понес большие потери. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

Военкор добавил, что произошедшее вызвало негодование у Мосийчука. По его словам, экс-нардепа удивило, что в этом районе делала украинская Нацгвардия и почему ее не вывели после первого прилета. По данным Коца, под ударом оказалась 3-я Харьковская бригада оперативного назначения имени полковника Петра Болбочана.

Антидроновые системы в России усовершенствуют

Специалисты НИИ «Вектор» холдинга «Росэлектроника» работают над разработкой возможности автоматического распознавания частот каналов управления беспилотников для противодроновых систем семейства «Серп», сообщил генеральноый директор предприятия Сергей Скорых. Он подчеркнул, что беспилотные аппараты и каналы управления постоянно развиваются, стимулируя улучшение противодроновых систем.

Сейчас специалисты «Вектора» активно работают над тем, чтобы «Серп-ВС6» и «Серп-ВС5» — комплексы подавления, были оснащены универсальным детектором для определения частотных диапазонов управления, упрощая и улучшая эффективность подавителя. «Серп-ВС5» имеет дальность подавления до 5 км, оперирует в 360-градусном радиусе в пяти частотных диапазонах от 900 МГц до 5,8 ГГц, способен блокировать несколько каналов связи одновременно. Это обеспечивает защиту объектов от одновременных атак нескольких беспилотников, включая нападения с разных направлений.

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