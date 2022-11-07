На Украине погиб 34-летний школьный учитель из Дагестана Администрация Магарамкентского района сообщила о гибели учителя физкультуры из Дагестана на Украине

Фото: t.me/dagrayonmag

Администрация Магарамкентского района Дагестана сообщила в своем Telegram-канале о смерти учителя физкультуры из села Магарамкент в зоне боевых действий на Украине. Как указано в сообщении, 34-летний мужчина преподавал в местной школе №2, на военную службу был призван в рамках частичной мобилизации 23 сентября. Его направили на территорию Запорожской области. Минобороны эту информацию не подтверждало.

Работал учителем физкультуры в Магарамкентской СОШ N-2. Защищал Родину на территории Запорожской области, 23 сентября 2022 г. был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации, — говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащего похоронили 6 ноября в родном селе.

В октябре портал «Тайга.инфо», ссылаясь на источники, сообщил о гибели двух военнослужащих из Новосибирска в зоне проведения спецоперации на Украине. По данным издания, одному из них было 34 года, другому — 44. Минобороны данную информацию не подтверждало.

Ранее адвокат Константин Ерохин сообщил в своем Telegram-канале о гибели мобилизованного IT-специалиста Райффайзенбанка в зоне СВО на Украине. По его сведениям, мужчина попал 13 октября под минометный обстрел. Минобороны эту информацию также не подтверждало.