На Украине подыграли Москве признаниями: новости СВО на утро 12 ноября Соскин: признание Залужного о провале на фронте позволит России атаковать Киев

Фото: president.gov.ua

Признание главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о провале на фронте заставит Россию атаковать Киев, заявил экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. Он также отметил, что командование вооруженными силами не хочет брать на себя неизбежное и окончательное уничтожение украинской армии.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО днем 11 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Почему ВС России не наносят «израильские удары» по Авдеевке

Вооруженные силы России не бьют по Авдеевке, как Израиль по сектору Газа, потому что эту территорию российские власти планируют восстанавливать на свои средства, заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук. Кроме того, он подчеркнул, что мирные жители в Авдеевке — это граждане России.

Матвийчук уверен, что для российской армии «нет проблем что-то разнести в любой точке планеты». По мощи ВС РФ превосходят даже США, считает военный эксперт, «просто нет американской дури». По его словам, нужно, чтобы все российские бойцы вернулись живыми домой.

Как провал наступления ВСУ повлиял на Зеленского

Провал контрнаступления ВСУ сломил президента Украины Владимира Зеленского, пишет Telegraph. По данным издания, на это также повлиял конфликт президента с главкомом украинской армией Валерием Залужным.

На фоне зашедшего в тупик наступления напряженность в отношениях между политическим и военным руководством Украины перешла в публичную плоскость, отмечается в статье. Это признак, который может указывать на то, что Зеленский оказался сломлен, резюмировали авторы.

ВС России наступают

Российская армия ведет серьезное наступление под Купянском, заявил киевский эксперт Олег Стариков. Он также отметил, что СВО разрушила доктрины, существовавшие во времена Второй мировой войны, и концепцию стран НАТО, воевавших против слабого противника высокоточным оружием.

Фото: МО РФ

США и Украина обсудили планы на новую встречу

Министр обороны США Ллойд Остин обсудил с украинским коллегой Рустемом Умеровым потребности Киева и планы на следующее заседание контактной группы по военному содействию Украине в формате «Рамштайн», сообщает пресс-служба Пентагона. Также в ходе телефонного разговора министры обсудили положение дел на передовой украинского конфликта.

Новое заседание контактной группы по военному содействию Киеву в формате «Рамштайн» пройдет в ноябре. Участники готовятся обсудить подготовку Вооруженных сил Украины к зиме. На октябрьском заседании Киев предложил участникам создать «коалицию развития оборонной индустрии», которая позволила бы локализовать производство оружия на Украине.

Погибшие и пострадавшие от обстрелов ВСУ

При обстреле ВСУ поселка Запесочье Брянской области пострадала 60-летняя женщина, сообщил глава региона Александр Богомаз. По его словам, пострадавшую доставили в центральную районную больницу.

Один мирный житель стал жертвой обстрела Кировского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил мэр административного центра Донецкой Народной Республики Алексей Кулемзин. По его словам, в результате атаки украинской армии также повреждены частный и многоквартирный дома в Куйбышевском районе.

В результате ночного обстрела Донецка украинские войска повредили частный сектор в Буденновском районе. По информации Кулемзина, в жилых домах выбиты стекла, также пострадали кровля и заборы. Помимо этого, повредились фасад и оборудование предприятия «Окна сервис».

Читайте также:

МО РФ сообщило о сбитии «Нептуна» близ Крыма 9 ноября: что это за ракета

ВС РФ вошли в Степовое под Авдеевкой: что пишут военкоры 10 и 11 ноября

«Блукали и вышли к русским»: как украинцы сдаются в плен, что думают об СВО