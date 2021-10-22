На Украине песня про Бандеру стала популярнее хита Моргенштерна

В украинском сегменте Интернета песня «Батько наш Бандера, Украина — мати» про лидера запрещённой в России Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеру стала популярнее, чем новая песня российского рэпера Моргенштерна и Slava Marlow «Я не знаю». Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на данные Google trends.

В течение последней недели песню «Отец наш Бандера», которая стала изюминкой украинского TikTok-флешмоба, искали в регионах чаще, чем новый трек российских рэперов Моргенштерна и Slava Marlow («Я не знаю». — NEWS.ru), — говорится в сообщении.

Тренд, в котором школьники поют песню про Бандеру, стал популярным в украинском сегменте ТikTok. Подростки поют её преимущественно в туалетах на перемене.

Отмечается, что всю последнюю неделю песню активно ищут в Интeрнете со всех регионов Украины, чаще всего во Львoвской, Тернопольской, Иванo-Франковской, Ровенской и Волынской областях. При этом также песня популярна в южных областях Укрaины, Киеве и Донецкой и Луганской областях.

Ранее депутаты партии «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко в зале Верховной рады исполнили песню про Бандеру.