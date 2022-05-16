На Украине нашли документы о подготовке к захвату российских регионов Глава Курской области: на Украине готовился захват не только ДНР, но и российских областей

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Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что вернувшиеся со спецоперации военнослужащие показали ему документы, согласно которым Украина готовилась к захвату не только ДНР, но и российских регионов, передаёт URA.RU со ссылкой на выступление политика на оперативном совещании. По его данным, в учебном центре подготовки отрядом «Азов» был обнаружен учебник США «Противопартизанские операции».

То есть армия США целенаправленно готовила все эти годы военные подразделения Украины для захвата новых территорий и борьбы с возможными партизанскими движениями. Это лишнее подтверждение тому, что на сопредельной территории готовился широкомасштабный проект по захвату и Донецкой Народной Республики, и прилегающих территорий на территории Российской Федерации, в том числе территории Курской области, — заявил Старовойт.

Ранее журналисты обнаружили на мариупольской базе нацполка «Азов» документы, свидетельствующие о том, что украинские военнослужащие организовали обмен информацией по образцу, принятому в ВС США. Корреспонденты нашли руководство для командиров групп и взводов по предоставлению отчётов о противнике.