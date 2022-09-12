На троих избирателей завели дела за антивоенные лозунги на бюллетенях В Москве и Кирове на избирателей завели дела за антивоенные лозунги на бюллетенях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На троих избирателей — двоих в Москве и одного в Кирове, завели дела за антивоенные и проукраинские лозунги на бюллетенях, сообщает Telegram-канал «Baza». По данным канала, их вычислили сразу после голосования.

Утром 11 сентября Наталья пришла на избирательный участок №322 в Кирове. Женщина написала на нём оскорбление в адрес президента России Владимира Путина и проукраинские лозунги, добавив, что «Россия будет свободна», — говорится в сообщении.

Действия женщины заметили и, не смотря на тайну голосования, привлекли к административной ответственности о «дискредитации» армии.

Еще два похожих случая произошли в Москве, на участках № 2043 и № 1936. Там полицейские задержали двух молодых людей, которые тоже написали на бюллетене антивоенные призывы. На них составлены административные протоколы.

Выборы в России проходили с 9 по 11 сентября. Россияне выбирали 15 высших должностных лиц, депутатов шести заксобраний, 12 советов депутатов административных центров и депутатов органов местного самоуправления.

Ранее сообщалось, что на выборах в рамках единого дня голосования победили 11 действующих и временно исполняющих обязанности глав регионов. Так, в Бурятии, Карелии, Новгородской, Свердловской, Калининградской и во Владимирской областях и ряде других регионов победу одержали кандидаты от «Единой России».