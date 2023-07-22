На трассе во Владивостоке мужчину ранили в голову из огнестрельного оружия

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На автомобильной дороге «Де-Фриз-Патрокл-о. Русский» во Владивостоке 39-летний мужчина получение ранение в голову из огнестрельного оружия, сообщается на сайте управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю. По факту покушения на убийство возбудили уголовное дело. На месте происшествия проводится проверка, изъяты гильзы от оружия.

В ночь на 22 июля 2023 года на автомобильной дороге «Де-Фриз-Патрокл-о. Русский» недалеко от улицы Проселочная в городе Владивостоке из огнестрельного оружия был ранен в голову 39-летний мужчина, — говорится в сообщении управления СК.

Следственный комитет отмечает, что личность подозреваемого установлена, на данный момент он находится в розыске.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудник ГИБДД прострелил колеса автомобиля, водитель которого отказался останавливаться в ходе погони за ним полицейских. Погоня велась с включенными проблесковыми маячками, водителя в мегафон неоднократно просили прижаться к обочине, а стрельбе по колесам предшествовал предупредительный выстрел в воздух. За рулем оказался 28-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. Проходить медосвидетельствование он отказался, его водительские права были просрочены.