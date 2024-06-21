На трассе в Приморье сбили молодого амурского тигра

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Молодой амурский тигр попал под колеса автомобиля в Приморье, сообщает региональное МВД. Инцидент произошел на 508-м километре федеральной трассы Хабаровск — Владивосток. Хищник бросился на дорогу неожиданно для водителя. Животное погибло от травм. Начата проверка.

На 508-м километре федеральной трассы Хабаровск — Владивосток молодой тигр неожиданно для водителя выпрыгнул из лесного массива на проезжую часть. <...> Семимесячный тигренок получил смертельные травмы, — говорится в сообщении.

Ранее в селе Игали Гумбетовского района Дагестана КамАЗ насмерть сбил 97 овец. Причиной ДТП стала неисправность тормозной системы грузовика. Водитель, 57-летний житель Шамильского района, рассказал, что не справился с управлением.

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