На трассе в ДНР образовалась многокилометровая пробка Автомобильная пробка протяженностью в 2,5 км образовалась в ДНР из-за ДТП

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Затруднение движения автотранспорта наблюдается в ДНР в районе пропуска «Весело-Вознесенка», сообщает в своем Telegram-канале Минтранс республики. Причиной пробки называют ДТП на дороге Р-280.

В связи с ДТП на дороге Р-280 затруднено движение к пункту пропуска «Весело-Вознесенка». <...> Cкопилась пробка порядка двух с половиной километров, – говорится в сообщении.

Министр транспорта республики Владимир Тужилин рассказал, что автомобили-участники ДТП уже убрали с проезжей части, в настоящее время завершается уборка дороги, после чего движение будет возобновлено. По словам министра, это произойдет в течение двух часов. Подробности аварии, число участников и сведения о пострадавших в республиканском Минтрансе не приводили.

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