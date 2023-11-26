На трассе Симферополь — Евпатория ограничили движение из-за непогоды Минтранс Крыма: движение на трассе Симферополь — Евпатория ограничено

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Движение на трассе Симферополь — Евпатория между населенными пунктами Саки и Евпатория временно ограничено из-за подтопления отдельных участков автомобильной дороги, заявил в Telegram-канале министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко. Он посоветовал автомобилистам пользоваться временной схемой объезда.

В связи с временным подтоплением нескольких участков автомобильной дороги Симферополь — Евпатория между населенными пунктами Саки и Евпатория временно ограничено движение автомобилей. При планировании проезда из города Евпатории в направлении городов Саки и Симферополь просим руководствоваться временной схемой объезда! — указал Лукашенко.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике создали оперативный штаб из-за ухудшения погодных условий. По его словам, все службы приведены в состояние повышенной готовности.

Также глава местной администрации Василий Грабован заявлял, что в 10 селах Крыма возникли перебои с электроснабжением. Речь идет о Котельниково, Полтавке, Краснознаменке, Петровке, Восходе, Мускатном, Пятихатке, Новопокровке, Клепинино, Заречном. В ряде сел также отсутствует водоснабжение, уточнил он. Туда будет организован подвоз воды.