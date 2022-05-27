На трассе Пермь — Екатеринбург грузовик снес пешеходный мост

Фото permactive/vk.com

На 55-м километре трассы Пермь — Екатеринбург КамАЗ с поднятым кузовом на скорости снес пешеходный мост, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД. Сообщается, что водитель пострадал. ДТП произошло в 05:15 утра (03:15 мск).

В результате ДТП водитель получил различные травмы и был доставлен в больницу. В настоящее время движение по автодороге восстановлено, — сказано в сообщении.

По факту ДТП полиция начала проверку.

Накануне на Началовском шоссе в Астрахани произошло ДТП с участием священника. По данным правоохранителей, за рулем внедорожника, сбившего на пешеходном переходе девушку 1999 года рождения, был 70-летний местный житель. По свидетельству очевидцев, представитель РПЦ, предположительно, был пьян. Пострадавшая госпитализирована.