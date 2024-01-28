На трассе М4 под Ростовом образовалась 18-километровая пробка

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Пробка протяженностью порядка 18 км образовалась на трассе М4 под Ростовом-на-Дону, сообщает Telegram-канал Don Mash. По словам очевидцев, автомобили стоят в пробке более трех часов.

Предполагается, что затор рядом с городом Шахты в Ростовской области образовался из-за гололеда и разбитого асфальта. Более того, передвигаться можно лишь по одной стороне дорожного полотна, поскольку на другой полосе застрял грузовик.

Telegram-канал «Стоп Шахты» сообщал, что пробка образовалась еще в полдень 28 января. Дон-ТР со ссылкой на очевидцев передает, что основной затор наблюдается возле поселка Аютинского.

Утром государственная компания «Автодор» предупреждала, что на трассе М-4 «Дон» в Липецкой, Воронежской и Ростовской областях ожидается снегопад. Служба МЧС объявляла штормовое предупреждение. В течение дня в регионе ожидалось сильное налипание мокрого снега.

Ранее похожая ситуация складывалась на трассе по направлению из Башкирии в Самарскую область. На регион обрушился сильный снегопад и дует мощный ветер. Большегрузы несколько суток стояли в пробке. Водители успели выехать из Башкирии и встали в огромную пробку в глубинке Татарстана.