На трассе М-4 «Дон» приостановили движение «Автодор»: на трассе М-4 «Дон» приостановлено движение из-за ДТП

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Движение на 656-м километре трассы М-4 «Дон» в сторону Ростова-на-Дону приостановлено, сообщила госкомпания «Автодор». Причиной называется дорожно-транспортное происшествие. Водителей просят объезжать данный участок по альтернативному маршруту.

Водители, внимание. Из-за ДТП нет движения на 656-м км М-4 «Дон» в сторону Ростова-на-Дону. Организован объезд по альтернативному направлению М-4 со съездом на 633-й км, — говорится в сообщении.

Госкомпания также предупредила об ухудшении погодных условий на трассе. По информации пресс-службы «Автодора», в течение суток ожидается непрерывный снег.

Ранее сообщалось о ДТП с участием двух фур в Абатском районе Тюменской области. В связи с происшествием движение по федеральной трассе было ограничено. Авария случилась на 371-м километре автодороги Тюмень — Омск по причине выезда одного из водителей на встречную полосу.

На опубликованных кадрах видно, что оба большегруза получили серьезные повреждения. По словам начальника отдела Госавтоинспекции МО МВД России «Ишимский» Виктора Ларионова, нарушителем ПДД был водитель, который ехал из Тюмени. В результате происшествия погибли два человека.