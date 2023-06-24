На трассе М4 «Дон» образовался километровый затор

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На трассе М4 «Дон» в Ростовской области из-за перекрытия дороги образовался километровый затор, передает Telegram-канал «Ростов № 1». По его данным, машины стоят в пробке примерно с 12 часов ночи. Проезд перекрыт сотрудниками ГИБДД. Очевидцы сообщают, что приходится идти пешком четыре километра до ближайшего магазина за водой.

Правительство Воронежской области сообщило, в что жителям региона рекомендовано временно воздержаться от использования автомобильной дороги М-4 «Дон» в связи с проходом по ней колонны военных машин. Власти подчеркнули, что принимают все необходимые меры для гарантирования безопасности населения области.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что сложившаяся ситуация после заявлений предпринимателя Евгения Пригожина требует «максимальной концентрации всех сил для удержания порядка». Глава региона подчеркнул, что силовые структуры принимают все усилия для обеспечения безопасности жителей области.

Министерство обороны РФ ранее заявило, что все распространяемые в соцсетях от имени предпринимателя Евгения Пригожина сообщения и видеокадры о якобы ударе МО РФ по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности. Минобороны назвало это информационной провокацией.