На территории завода в Петербурге произошел взрыв газового баллона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории завода «Технолог» в Санкт-Петербурге на Советском проспекте произошел взрыв, передает Telegram-канал «Mash на Мойке». По сообщению канал, предварительно, взорвались газовые баллоны. Пострадали два человека. Отмечается, что предприятие занимается научно-исследовательской деятельностью, синтезом химических соединений, производством продуктов для химической, медицинской и других отраслей промышленности.

Взрыв произошел на территории завода ФГУП СКТБ Технолог на Советском проспекте — предварительно, взорвались баллоны. Двоих пострадавших на месте происшествия сейчас осматривают медики, — указано в сообщении.

14 декабря взрыв газа и пожар произошли в частном гараже у жилого дома в Уссурийске Приморского края. В результате пострадал один человек, в доме выбиты стекла.

4 декабря в Нижневартовске произошел взрыв газа в многоквартирном пятиэтажном доме. В одном из подъездов частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей, разбор завалов занял несколько дней. По последним данным, при взрыве погибли 10 человек.

По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело. Согласно основной версии, причиной взрыва стала аварийная разгерметизация бытового газового баллона, находившегося в квартире одного из жильцов.