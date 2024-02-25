В российском регионе горит рынок На территории рынка в Волгограде вспыхнул пожар

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар вспыхнул на территории оптово-строительного рынка в Волгограде, его площадь составляет 30 кв. м, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по Волгоградской области. Предварительно, никто не пострадал. Как пояснили в ведомстве, пламя разгорелось в здании размером 15 на 30 м, в нем горят различные предметы На опубликованных в Сети кадрах видно, как из помещения вырываются клубы густого черного дыма.

Поступило сообщение о пожаре в Советском районе Волгограда на территории оптово-строительного рынка «Тулака». В здании размером 15 на 30 м происходит горение вещей на площади 30 кв. м, — говорится в сообщении.

Ранее две женщины погибли при пожаре на севере Москвы. По факту произошедшего начата доследственная проверка. По данным следователей, ЧП произошло утром 24 февраля в квартире дома на улице Академика Ильюшина. Одна из пострадавших скончалась на месте, ее тело нашли с признаками отравления угарным газом. Вторая была доставлена в одну из московских больниц, где через непродолжительное время умерла.

До этого в Новосибирске сотрудники экстренных служб ликвидировали открытое горение на складе, где хранились палеты, металлические изделия и продукты питания. Площадь пожара составляла 800 квадратных метров. В тушении были задействованы от МЧС 51 человек и 14 единиц техники. Из-за высокой пожарной нагрузки и сложной планировки здания к работам привлекали пожарный поезд.