На теле ликвидированного в ЛНР наемника обнаружили шевроны с флагом Франции

Фото: Lorena SopÃƒ ªNa/Keystone Press Agency/Global Look Press

В распоряжении РИА Новости появилось видео с захваченного российскими военнослужащими опорного пункта Вооруженных сил Украины под Белогоровкой в ЛНР. Там на теле ликвидированного наемника было найдено несколько шевронов, в том числе два с изображением флага Франции.

Источник агентства в силовых структурах утверждает, что видео было снято штурмовиком, участвовавшим в боях за населенный пункт. Один шеврон был выполнен в виде перевернутого флага Франции, тот, что на рукаве — в стиле милитари. В МИД Франции до этого опровергли заявление экс-помощника замминистра обороны США Стивена Брайена, сообщившего, что Париж направил на Украину солдат Иностранного легиона.

Западные аналитики ранее назвали четыре возможных сценария использования французских войск на стороне Киева. Наиболее приоритетным они считают задействование армии для защиты украинской столицы от потенциального наступления со стороны Белоруссии.

В начале апреля британский аналитик Александр Меркурис допустил, что министр обороны Франции Себастьян Лекорню в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Шойгу пытался уговорить оппонента пересмотреть свою позицию относительно западного контингента на Украине.