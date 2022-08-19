На «Тавриде.АРТ» состоялся грантовый конкурс Росмолодежи Победители грантового конкурса на «Тавриде.АРТ» получили более 20 млн рублей

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

На фестивале «Таврида.АРТ» подвели итоги грантового конкурса, победителями стали 35 участников из 23 регионов России и один — из Донецкой Народной Республики. На реализацию их проектов выделено 20 млн рублей, сообщили в пресс-службе арт-кластера.

Грантовый конкурс прошел по 13 номинациям: «Создавай возможности», «Развивай среду», «Объединяй», «Стирай границы», «Сохраняй природу», «Двигай сообщества», «Вдохновляй», «Береги», «Открывай страну», «Будь здоров», «Помни», «Расскажи о главном» и «#МЫВМЕСТЕ».

Самый крупный грант — 1,4 млн рублей — получила Софья Мамизерова из Томской области. В рамках ее культурно-образовательного стрит-арт-проекта «Этника» студенты дизайнерских и художественных направлений вузов и колледжей Крыма создадут муралы, посвященные коренным народам полуострова.

Три мурала станут достопримечательностями городов Крыма. Это более 1500 квадратных метров росписей, которые будут радовать местных жителей и туристов. Победа в грантовом конкурсе — это еще один шаг к моей мечте – превратить Крым в галерею под открытым небом,— рассказала Софья Мамизерова.

Ранее сообщалось, что на арт-кластере «Таврида» молодые российские дизайнеры представили модную апсайклинг-коллекцию в рамках шоу-показа «Тавриды.Арт». Специальный проект «Небография» был подготовлен молодыми российскими дизайнерами в партнерстве с ППК «Российский экологический оператор». Модельеры показали платье из офисных рубашек и спальных мешков, концептуальные образы с крыльями из старых спортивных ветровок, платье из флаговой ткани, также в коллекцию вошла кофта из воздушного змея и махрового полотенца.