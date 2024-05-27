Оправданный за расстрел преступников россиянин погиб в зоне СВО На СВО погиб челябинец, расстрелявший четверых напавших на его дом уголовников

Фото: МО РФ

Житель села Миасского Челябинской области Александр Григорьев погиб в зоне проведения СВО, сообщает издание 74.RU со ссылкой на адвоката Алексея Пешкова. В 2016 году его оправдали за расстрел четырех уголовников, напавших на его дом.

Он вместе с водителем и оператором ехал на уазике на подъезде к передовой. И тут вражеский дрон… Прямое попадание в машину, — заявил юрист.

Ранее стало известно, что волгоградский каннибал Дмитрий Малышев встретился в зоне СВО с маньяком-расчленителем Александром Масленниковым из Волжского. Об этом Малышев рассказал журналистам в телефонном разговоре. В соцсетях он опубликовал кадры с Масленниковым и пояснил, что на спецоперацию отправился не для смены обстановки, а для защиты традиционных ценностей.

Кроме того, бывший командир группы спецназа ГРУ Эдуард Ульман, которого в 2007 году заочно осудили за убийства мирных жителей Чечни, погиб в зоне спецоперации.

Также адвокат экс-главы управления МВД по Екатеринбургу Игоря Трифонова заявила о его гибели в зоне спецоперации. Минобороны эту информацию не комментировало. В августе 2022 года суд приговорил Трифонова к 9,5 года колонии строгого режима за незаконное приобретение боеприпасов и взяточничество.