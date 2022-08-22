На свадьбе в Карачаево-Черкесии гость одним выстрелом ранил четверых Baza: на свадьбе в Карачаево-Черкесии гость выстрелил из ружья в землю и дробь срикошетила в людей

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Четыре человека получили огнестрельные ранения на свадьбе в Карачаево-Черкесии, передает Telegram-канал Baza. Уточняется, что один из гостей в порыве радости выстрелил из ружья «Иж-27М» в землю и дробь срикошетила в людей.



Инцидент произошел в кафе «Алмаз» в селе Эркен-Шахар. Пострадали три женщины и один мужчина. Всех их доставили в ближайшую больницу.

Тем временем, в Санкт-Петербурге мужчина выстрелил из газового пистолета в мальчика у дома по улице Стасовой. Девятилетний ребенок получил химический ожог обоих глаз. Уточняется, что неизвестный подошел к нему и произвел выстрел прямо ему в лицо. После этого скрылся с места преступления. Мальчика отвезли в больницу, где ему оказали медицинскую помощь и решили не госпитализировать. Мать ребенка написала заявление в полицию.

Ранее в Карачаево-Черкесии зарезали туриста во время драки. Путешественники прилетели на горнолыжный курорт Архыз из Москвы, и по пути из аэропорта Минеральных Вод случился конфликт с местными жителями, который начался из-за того, что гости справили нужду на улице.