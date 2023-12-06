На стройке главного аэропорта Камчатки массово отравились рабочие Прокуратура Камчатки: на стройке аэропорта в Елизово отравились более 40 рабочих

Фото: Alexandr Arkhipov/Global Look Press

Елизово

Массовое отравление рабочих произошло на стройке нового терминала главного аэропорта Камчатки в Елизово, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. В ведомстве отметили, что Елизовская городская прокуратура начала проверку после госпитализации 41 человека.

По предварительной информации госпитализирован 41 человек с признаками пищевого отравления, все они питались в кафе, расположенном на территории строящегося объекта, — заявили в прокуратуре.

В ведомстве пообещали применить меры прокурорского реагирования, если будут выявлены основания для этого. Прокуроры намерены проверить санитарно-эпидемиологические нормы на пищеблоке, где питались рабочие, а также дать оценку условиям их проживания на строящемся объекте.

Ранее Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщал, что после массового отравления студентов СПбГАСУ возбуждено уголовное дело. По его данным, организацию, отвечающую за еду в учреждении, обвинили в предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как пишет канал, Роспотребнадзор выявил множество нарушений на кухне в вузе. Отмечается, что в пище нашли бактерии сальмонеллы, а повара использовали продукты с истекшим сроком годности при готовке.