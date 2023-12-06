Массовое отравление рабочих произошло на стройке нового терминала главного аэропорта Камчатки в Елизово, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. В ведомстве отметили, что Елизовская городская прокуратура начала проверку после госпитализации 41 человека.
По предварительной информации госпитализирован 41 человек с признаками пищевого отравления, все они питались в кафе, расположенном на территории строящегося объекта, — заявили в прокуратуре.
В ведомстве пообещали применить меры прокурорского реагирования, если будут выявлены основания для этого. Прокуроры намерены проверить санитарно-эпидемиологические нормы на пищеблоке, где питались рабочие, а также дать оценку условиям их проживания на строящемся объекте.
Ранее Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщал, что после массового отравления студентов СПбГАСУ возбуждено уголовное дело. По его данным, организацию, отвечающую за еду в учреждении, обвинили в предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как пишет канал, Роспотребнадзор выявил множество нарушений на кухне в вузе. Отмечается, что в пище нашли бактерии сальмонеллы, а повара использовали продукты с истекшим сроком годности при готовке.