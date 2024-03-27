На страховом рынке оценили, какой ущерб получил «Крокус» от пожара ТАСС: реальный ущерб «Крокусу» от пожара превысит 10 млрд рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Реальный ущерб от пожара после атаки террористов в подмосковном «Крокус Сити Холле» может превысить 10 млрд рублей, сообщили ТАСС источники на страховом рынке. По его данным, расследование и урегулирование убытка может продлиться до двух лет.

Оценка реального ущерба составляет свыше 10 млрд рублей, но непонятно пока, какова сумма застрахованного ущерба, она могла быть существенно меньше. Срок расследования и последующего урегулирования убытка может занять до двух лет, — заявил собеседник агентства.

Он добавил, что длительность рассмотрения такого рода убытков связана с оценкой ущерба и конструктивных особенностей, поскольку другие части здания повредили продукты горения. Кроме того, высокая температура могла повлиять на прочностные характеристики металлоконструкций в соседних помещениях.

Ранее спасатели завершили все мероприятия по спасению и поиску пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». Работающие на месте трагедии специалисты доложили о ситуации губернатору Московской области Андрею Воробьеву. По словам спасателей, под завалами концертного зала пострадавших больше нет. Согласно сведениям Следственного комитета жертвами теракта в «Крокус Сити Холле» стали 139 человек, 120 из которых опознаны.