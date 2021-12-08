На Ставрополье ввели QR-коды для посещения общественных мест

Власти Ставропольского края ввели QR-коды для посещения мест общественного питания, кинотеатров, музеев, а также спортивных и культурных мероприятий. При этом попасть на них можно будет также со свежим отрицательным ПЦР-тестом. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Отдельно отмечается , что родители смогут посетить новогодние праздники у своих детей только при наличии сертификата о полной вакцинации.

Очень многих волнует вопрос посещения родителями детских новогодних утренников. Сделать это будет можно при условии наличия QR-кода или свежего ПЦР-теста. Сделаем любимый зимний праздник безопасным вместе, — написал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своём профиле в Instagram.

Также сейчас на Ставрополье обсуждают введение QR-кодов в общественном транспорте.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов заявил, что коммунисты попытаются сорвать принятие правительственных законопроектов о QR-кодах. Он добавил, что в партии организуют масштабные уличные акции в Москве и регионах страны.