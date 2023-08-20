На Ставрополье уволили заведующую детсадом, угрожавшую убить русских детей

Заведующую детсадом «Ласточка» из села Донская Балка в Ставропольском крае, угрожавшую убить русских детей, уволили, написал в Telegram депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его данным, ее деятельность также проверяют силовики. До этого стало известно, что дети женщины состоят в рядах ВСУ.

После личного вмешательства губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова — зав.детсадом «Ласточка» из села Донская Балка уволена с работы. Ее деятельность — также проверяют сейчас силовики, — написал он.

Telegram-канал Readovka отмечал, что одна из сотрудниц детсада отпросилась с работы на похороны погибшего в зоне СВО брата. Директор отпустила, но сказала, что погибший «заслужил это». Муж заведующей, по словам местных, терроризирует своими выходками всю деревню — часто его можно встретить сильно нетрезвым, кричащим проукраинские лозунги.

По данным канала, сын женщины — участник конфликта в Донбассе, сейчас занимает должность командира взвода в 19-м полку охраны Национальной гвардии Украины. Второй сын, Андрей, также отслужил на Украине в «правоохранительных» органах, а сейчас неоднократно регистрирует разные автомобили в России.

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов отмечал, что спецслужбы Украины вербуют обычных российских граждан, которых правоохранителям сложно распознать как диверсантов или террористов. Он подчеркнул, что зачастую агентами становятся простые российские пенсионеры.