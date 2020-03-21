https://static.news.ru/photo/ae106aa2-6c1d-11ea-8116-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В детских садах Ставропольского края отменили карантин, но местные жители уже сами будут решать, водить ли туда своих детей. Об этом 22 марта журналистам сообщил руководитель регионального Миноборазования Евгений Козюра.

По словам главы ведомства, по поводу работы детсадов в министерство поступило множество вопросов. Взрослым не с кем оставить детей, а больничные листы брать нецелесообразно.

Принято решение, что в ближайшие недели, с понедельника, все детские сады работают в штатном режиме. Родители будут иметь возможность самостоятельно принимать решение о том, вести ребенка в детский сад или нет, — приводит слова руководителя Минобразования «Интерфакс».

Как ранее писал NEWS.ru, количество проданных медицинских масок на Ставрополье с начала 2020 года превысило три миллиона. Спрос на медицинские маски за несколько месяцев 2020 года намного превысил показатели за весь прошлый год. Сейчас в Ставропольском крае маски не производятся, все они завозятся из других регионов.