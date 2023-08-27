На Ставрополье двух детей забрали в полицию за проукраинский лозунг

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что в городе Изобильном Ставропольского края полиция забрала в отделение двух детей семи и 11 лет за проукраинский лозунг. По данным канала, правоохранители провели беседу с мальчиками, затем направили материалы в комитет по делам несовершеннолетних, кроме того, полиция начала проверку в отношении их родителей.

«Осторожно, новости» сообщает, что на школьников донес местный житель, который заявил, что около его дома дети выкрикивали слова в поддержку Украины, и попросил принять меры. По данным канала, во время допроса дети рассказали, что кричали лозунг в шутку, они добавили, что услышали его впервые в новостях и не знали смысл того, что произносили.

Ранее в Москве полиция задержала военнослужащего, который выкрикивал проукраинские лозунги. Днем 1 июля молодой человек взобрался на крышу здания вместе с другом недалеко от высотки на Кудринской площади и начал разбрасывать различные предметы.

Хулиганов задержали, ими оказались уроженцы Челябинской области: 27-летний Денис В. и 25-летний Станислав М. На первого был составлен протокол за дискредитацию армии. Второй молодой человек оказался военнослужащим ВС РФ — он служит в Москве. Его дело передали в военную комендатуру столицы.