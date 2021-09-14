На Ставрополье более 70 человек эвакуировали с приступами кашля из детсада

В городе Минеральные Воды на Ставрополье из детского сада были эвакуированы более 70 детей и взрослых. У них зафиксированы приступы кашля и удушливого состояния. Прибывшая на место инцидента аварийная служба обследовала здание специальными приборами, угарного газа в помещениях не обнаружено, передаёт ТАСС.

В детском саду в Минеральных Водах у детей и взрослых появилось удушливое состояние и кашель, эвакуированы 57 детей и 14 взрослых, — говорится в сообщении.

Отмечается, что происшествие зафиксировано на первом этаже трёхэтажного здания. Прибывшая на место инцидента аварийная служба обследовала здание специальными приборами, угарного газа в помещениях не обнаружено. При этом детский сад подключён к центральной системе отопления, газовых труб на территории нет.

Также сообщается, что после того как детей вывели на свежий воздух и осмотрели, симптомы исчезли. Ни у кого из них жалоб не было, отметили в администрации города.

Ранее воспитанники детского сада на Урале получили ожоги, просидев несколько часов под включённой кварцевой лампой. Десятки детей, придя домой, пожаловались на сильную резь в глазах, жар, покрасневшую кожу на открытых участках тела. Как выяснилось, дети пострадали по вине воспитателя. Она перепутала выключатели и вместе с обычной лампой включила кварцевую.