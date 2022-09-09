На Софийской овощебазе в Петербурге участились случаи смертельных ДТП

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Софийской овощебазе в Санкт-Петербурге участились случаи смертельных ДТП, сообщает «МК в Питере». По словам офисных работников управляющей овощебазой компании «Нарт», за соблюдением правил в этой области никто не следит и передвигаться по ней крайне опасно из-за местных лихачей.

Что касается автомобильного движения по территории, то за соблюдением правил никто не следит, никто не реагирует на нарушения. Передвигаясь по территории, мы боимся попасть под машину, постоянно смотрим по сторонам и пропускаем лихачей, которые тут носятся, — рассказали работники компании.

Единственное, что держит в тонусе местных торговцев и не дает предприятию упасть в криминальную бездну, — это регулярные полицейские рейды, сообщают офисные работники компании «Нарт». По их словам, передвигаться по овощебазе действительно небезопасно.

Ранее на этой овощебазе мигранты устроили автомобильные гонки, в ходе которых погибли три человека. Авария произошла 28 августа. По словам очевидцев, местные рабочие после смены устроили гонку. Водитель Chevrolet Lanos, в котором кроме него ехали другие сотрудники овощебазы, потерял контроль и боком влетел в стоящую фуру. Все погибшие — рабочие, граждане Таджикистана.