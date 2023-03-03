На слушавшего Путина с лапшой на ушах депутата завели дело Слушавшего Путина с лапшой на ушах депутата Абдалкина заподозрили в дискредитации армии

Фото: t.me/Hinshtein

Депутат Самарской областной Думы Михаил Абдалкин сообщил в социальной сети «ВКонтакте», что ему было предъявлено обвинение в дискредитации Вооруженных сил России. Поводом стала фотография, как он сидит с лапшой на ушах во время просмотра послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

В то же время газета «Коммерсант» пишет, что полиция направила в суд административный протокол по этому делу и на депутата может быть наложен штраф до 50 000 рублей. Абдалкин не смог объяснить, каким образом он дискредитировал Вооруженные силы России, что является основанием для обвинения. Он отметил, что суд назначен на 7 марта, и обещал доказать свою невиновность и бороться за справедливость.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн возмутился жестом парламентария Самарской областной думы Михаила Абдалкина. В своем Telegram-канале чиновник подчеркнул, что такие выходки были бы более уместны для украинских парламентариев, чем для российских. По словам Хинштейна, лидер КПРФ Геннадий Зюганов с восхищением прослушал речь Путина. Однако для коммуниста из региона все ограничилось лапшой, заметил депутат.

Ранее немецкий эксперт по языку Вероника Лангутт сказала, что Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, своими телодвижениями демонстрировал силу и мощь.