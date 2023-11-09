На следователя в Оренбуржье «повесили» 300 украденных шкур рыжей рыси Baza: следователя в Оренбуржье обвинили в краже 300 шкур рыси из отделения МВД

В Оренбургской области следователя МВД обвинили в краже почти 300 шкур рыжей рыси из отделения полиции, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, ценный мех на 10 млн рублей, изъятый у контрабандистов, должен был храниться на складе вещдоков, но по неизвестной причине его решили оставить в ОВД по Первомайскому району, откуда позже он был украден.

По информации Baza, нелегальный мех изъяли еще в декабре 2022 года. Силовики обнаружили контрабанду при досмотре фуры, следующей из Казахстана. Рысьи шкуры решили оставить на хранение в одном из помещений отдела полиции, откуда они таинственным образом исчезли.

В феврале по факту пропажи дорогостоящего меха возбудили уголовное дело по статьям «Кража» и «Халатность». По данным канала, спустя полгода в деле появился подозреваемый, которым оказался следователь того же отделения МВД капитан Роман Сергеев.

Действия капитана, по версии следствия, привели к возврату в незаконный оборот дорогостоящих товаров. Кроме того, это сочли ударом по репутации правоохранители органов, пишет канал.