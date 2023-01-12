На складе в Красноярске произошел крупный пожар

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В складском помещении в Красноярске загорелась крыша, огонь распространился на 1000 кв. метров, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале. К тушению пожара привлечено 57 человек и 21 единица техники.

Горит кровля здания, внутри наблюдается плотное задымление. По предварительной информации пострадавших нет, — говорится в сообщении ведомства.

На Химкинском водохранилище на севере Москвы утром 12 января произошел пожар. Возгорание случилось в машинном отделении буксирного судна, пришвартованного напротив Северного речного вокзала. К настоящему моменту пожар полностью потушен, информации о пострадавших не поступало.

10 января на северо-востоке Москвы на улице Добролюбова произошел крупный пожар, загорелось одноэтажное здание автосервиса. В МЧС отметили, что 233 человека покинули здание до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Площадь пожара составила 2000 кв. м. На площади 500 кв. м произошло обрушение. В тушении пожара участвовали 136 человек личного состава и 48 единиц техники, в том числе два вертолета.