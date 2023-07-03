На складе в Химках произошел крупный пожар

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупный пожар произошел на складе в подмосковных Химках, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области. Огонь распространился на площади 400 квадратных метров.

Произошел пожар в микрорайоне Сходня в Химках. Возгорание на площади 400 квадратных метров. Информации о пострадавших пока не поступало, — заявили в ведомстве.

Ранее в Нижнем Новгороде произошел пожар на химзаводе «Бальзам». По предварительной версии, причиной могла стать ошибка при работе с толуолом. По данным СМИ, при перекачке легковоспламеняющейся жидкости из цистерны произошел взрыв, в считанные секунды вспыхнул пожар. В больнице скончался водитель грузовика, получивший ожоги 90% тела. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Екатеринбурге в районе линий электропередачи подстанции «Южная» загорелись хозпостройки и мусор. Пожар вызвал короткое замыкание, повредились провода. Электроснабжение автоматически перевели на резервные схемы, поэтому последствия ЧП для жителей областного центра были кратковременными и минимальными, отметили в пресс-службе компании «Россети Урал».