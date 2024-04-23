На складе с пиломатериалами в Химках вспыхнул пожар

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар вспыхнул на складе пиломатериалов в Химках, поднимающиеся клубы дыма видны из разных районов подмосковного города, сообщает MK.RU. На месте происшествия работают пожарные бригады. По предварительным данным, никто не пострадал. Площадь возгорания составляет 90 квадратных метров.

Ранее крупный пожар произошел на промышленной площадке Уралмашзавода в Екатеринбурге, огонь охватил 4500 квадратных метров. Известно, что кровля обрушилась на 300 квадратных метрах. На месте работали 64 специалиста и 22 единицы техники.

В марте огонь полностью охватил недостроенное многоэтажное здание в Твери. Предполагалось, что на стройке загорелся утеплитель. Рабочие, которые участвовали в строительстве, успели выбежать из дома на улицу. Источник возгорания находился на втором этаже.

До этого возгорание произошло в коммунальной квартире Санкт-Петербурга, жертвами инцидента стали двое детей — девочка пяти лет и семилетний мальчик. Также пострадала мать несовершеннолетних, женщина получила серьезные травмы и была госпитализирована в тяжелом состоянии.

21 апреля загорелся магазин в Астрахани. По предварительным данным, горела крыша здания, а также торговые павильоны. Сначала огонь охватил 650 квадратных метров, а затем распространился на площади 1200 «квадратов».