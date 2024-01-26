На складах в Ульяновске начался пожар и взорвались 40 газовых баллонов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Огонь охватил склады на улице Хваткова в Ульяновске, сообщил в Telegram-канале глава города Александр Болдакин. По его словам, после возгорания взорвались около 40 газовых баллонов.

По предварительной информации МБУ «Управление гражданской защиты», жертв и пострадавших нет, площадь горения на складах на Хваткова, 32 составила около 70 кв. метров. При возгорании произошли взрывы около 40 газовых баллонов, — сказал мэр.

Он добавил, что пожарные уже прибыли на место происшествия. Болдакин уточнил, что огнеборцы не только тушат возгорание, то и пытаются не допустить пламя до других газосодержащих емкостей.

Накануне загорелось предприятие по производству аэролодок, расположенное в селе Еловом Красноярского края. Площадь возгорания составляла примерно 1,7 тысячи квадратных метров. К тушению пожара были привлечены 27 спасателей и восемь единиц спецтехники. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.

До этого 12-летний ребенок погиб при пожаре в частном доме в Иволгинском районе Республики Бурятии. В результате происшествия также пострадали четверо взрослых и еще один ребенок.

Четверо пострадавших находились в удовлетворительном состоянии, еще одна женщина была доставлена в больницу на машине скорой помощи. Медики оценили ее состояние как тяжелое.