На Сиверской ГЭС в Ленинградской области произошло подтопление

Фото: Комитет по природным ресурсам Ленинградской области

В Гатчинском районе Ленинградской области произошло подтопление Сиверской гидроэлектростанции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета по природным ресурсам. Оказался поврежден щит левого водосброса.

В связи с погодной обстановкой на объекте поврежден щит левого водосброса. <...> Ущерба объектам инфраструктуры от подтопления на Сиверском гидроузле нет, — приводит агентство сообщение пресс-службы.

Аварийно-ремонтные работы планируется завершить в течение суток, угрозы населению нет.

Ранее украинский журналист заявил, что взрыв дамбы на реке Ирпень «для обороны» Киевской области привел к сильным подтоплениям, от которых пострадало местное население. Он добавил, что действия украинских военных привели к потере урожая местных жителей, а также к подтоплению подвалов домов. По его словам, на стенах образовались трещины, грибок и плесень, а вода в колодцах испортилась.