На севере Петербурга загорелась церковь

Фото: Анастасия Матушкина/vk.com

В историческом районе Санкт-Петербурга Осиновая роща произошёл пожар в церкви Василия Великого. Пострадавших в результате происшествия нет, сообщает «Фонтанка».

Храм загорелся утром 26 июня. Пожар начался с кровли здания. В тушении пожара были задействованы 30 человек и шесть единиц техники. По словам очевидцев, вместе со спасателями в борьбе с огнём принимали участие и прихожане.

Информации о причинах возгорания пока нет.

В настоящий момент пожар ликвидирован, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике загорелся Всехсвятский скит Свято-Успенской Святогорской лавры. Причиной пожара стали боевые действия. Сведений о погибших или пострадавших нет. Всего в Святогорской лавре шесть скитов. Они из них полностью деревянный, он построен из сосновых брёвен в традициях русского зодчества XVI–XVII веков.